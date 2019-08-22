Чэнду, Китай, , 06:38 — REGNUM

В Китае успешно прошёл приемочный тест генератор на постоянных магнитах с прямым приводом мощностью 10 МВт для прибрежных ветряных турбин, и теперь он готов к продажам, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

Новый генератор пока является крупнейшим в своем роде среди произведенных в Китае по диаметру ротора и мощности, сообщили в компании-производителе Dongfang Electric Machinery Co., Ltd., распложенной в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Генератор разработан из расчета сопротивляемости тайфунам. Он будет установлен на ветрогенераторной ферме в заливе Синхуа провинции Фуцзянь на востоке Китая. Компания также отмечает, что возможности НИОКР и производственные возможности компании выходят на очень высокий уровень.