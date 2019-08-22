Хайкоу, Китай, , 05:14 — REGNUM

Новое китайское судно снабжения «Саньша 2» завершило 21 августа свое первое плавание в порту города Вэньчан провинции Хайнань на самом юге Китая, где оно и будет служить, сообщает агентство Синьхуа.

Судно «Саньша 2» имеет длину 128 метров при ширине 20,4 метра. Оно способно перевозить до 400 пассажиров на борту и также предназначено для перевозки грузов на колесной базе. Максимальная скорость движения судна может достигать 22 морских миль в час, а радиус передвижения — 6000 морских миль. Оно способно пересекать все воды Южно-Китайского моря.

Новый корабль был разработан для множества целей, включая перевозку транспорта и услуги снабжения, проведение спасательных операций и медицинской помощи, наряду с научными исследованием островов и рифов.

По словам капитана Сун Вэя, «Саньша 2» может перевозить 1000 тонн пресной воды и 20 десятиметровых контейнеров. Медицинская каюта, расположенная на четвертом этаже, оснащена рентгеновским оборудованием, стерильной операционной и палатами для пациентов.