Чанша, Китай, , 05:02 — REGNUM

Всемирный компьютерный конгресс пройдет с 9 по 11 сентября в столице китайской провинции Хунань в центральной части Поднебесной городе Чанша, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

Уже более 1300 представителей компаний со всего мира, включая IBM, Microsoft, а также государственных институтов и департаментов приняли предложение для участия в конгрессе.

Более 115 экспертов и высокопоставленных директоров компаний, как ожидается, выступят с речью на конгрессе, за время которого также пройдут тематические форумы и выставки. В частности — в области вычислительной экологии, интернет-безопасности, алгоритмов искусственного интеллекта и так далее.