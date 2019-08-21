Москва, , 20:49 — REGNUM

Внедрение беспилотных автомобилей может серьёзно повысить безопасность дорожного движения, считает IT-советник генерального директора транспортной компании «ПЭК» Вячеслав Тимонин. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM 21 августа, комментируя перспективы развития беспилотного транспорта в РФ.

Грузоперевозки Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

«РФ, как и большинству стран, пока только предстоит создать полноценную инфраструктуру для повсеместного использования беспилотников, — рассказал он. — Важно, чтобы беспилотные ТС снизили себестоимость грузоперевозки и дали возможность предложить клиентам наиболее выгодную цену. Немаловажным является и возможность построения оптимальных маршрутов, за счёт которых можно предложить услуги лучшего качества. Автоматическое планирование и выстраивание маршрутов решит проблему неравномерной загрузки дорожной сети, нерационального расхода топлива, высокой концентрации выхлопных газов и многое другое».

При этом эксперт отметил, что автономный транспорт способен изменить экономику как логистической компании, так и целых отраслей, так как транспортные расходы заложены в стоимости практически любого товара. К тому же Тимонин спрогнозировал улучшение безопасности дорожного движения по мере развития беспилотного транспорта. По его словам, очень большие надежды связаны со строительством российского участка международной транспортной магистрали «Европа — Западный Китай». Его реализация планируется к 2022 году, но уже сейчас авторы концепции обещают, что это будет дорога будущего, адаптированная в том числе и для беспилотного транспорта.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, федеральная автотрасса А-181 «Скандинавия», связывающая Петербург и Ленобласть с Финляндией и Евросоюзом, а также дорога Казань — Набережные Челны будут подготовлены для постоянного проезда беспилотников в период с 2019 по 2021 годы. Об этом заявило в конце марта 2018 года руководство Росавтодора.

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