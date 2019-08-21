Севастополь, , 15:41 — REGNUM

Севастопольские учёные разработали первый в России прибор для сердечно-лёгочной реанимации в экстремальных условиях. Об этом ИА REGNUM 21 августа сообщили в пресс-службе СевГУ. Над изобретением работали специалисты кафедры «Приборные системы и автоматизация технологических процессов» Евгений Пашков, Виктор Поливцев и Олег Филипович.

«Это переносная установка в виде платформы, на которую укладывается пациент. На него накладывается бандаж, застегиваются ремни и включается подача воздуха. Устройство при помощи ремней сжимает грудную клетку с той частотой, с которой делается искусственное дыхание, чтобы заставить сжиматься сердечную мышцу и лёгкие, стимулируя кровоток и дыхание», — отметил Евгений Пашков.

По его словам, аналоги таких приборов есть и в США, но стоят в четыре раза дороже.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные севастопольского университета также работают над созданием прототипа беспилотного аппарата для автоматического измерения глубины и солёности воды водоёмов.

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