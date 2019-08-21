Севастополь, 21 августа 2019, 15:41 — REGNUM
Севастопольские учёные разработали первый в России прибор для сердечно-лёгочной реанимации в экстремальных условиях. Об этом ИА REGNUM 21 августа сообщили в пресс-службе СевГУ. Над изобретением работали специалисты кафедры «Приборные системы и автоматизация технологических процессов» Евгений Пашков, Виктор Поливцев и Олег Филипович.
По его словам, аналоги таких приборов есть и в США, но стоят в четыре раза дороже.
Как сообщало ИА REGNUM, учёные севастопольского университета также работают над созданием прототипа беспилотного аппарата для автоматического измерения глубины и солёности воды водоёмов.
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