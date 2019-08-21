Москва, , 15:19 — REGNUM

Специалисты Центра управления полётами ЦНИИмаш завершили подготовку к запуску на околоземную орбиту корабля «Союз МС-14», его сближению и стыковке с Международной космической станцией. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Старт корабля «Союз МС-14» запланирован на 22 августа 2019 года в 06:38:31 мск. Он доставит на орбиту антропоморфного робота Skybot F-850, известного как «Фёдор».

Специалисты главной оперативной группы управления российским сегментом станции возьмут на себя управление полётом корабля после его отделения от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а». Расчётное время выведения на расчётную орбиту — 06:47 мск.

Сближение корабля «Союз МС-14» со станцией и его причаливание к исследовательскому модулю «Поиск» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом станции в ЦУП и российских членов экипажа станции. Стыковка запланирована на 24 августа 2019 года в 08:30 мск.

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