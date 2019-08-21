Москва, , 15:01 — REGNUM

В связи с истечением срока соглашения о субсидиях для автопроизводителей в России цены на их продукцию могут вырасти. Об этом 21 августа сообщает газета «Коммерсантъ».

Ранее, в связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО), ставки на ввоз автокомпонентов в рамках обязательств перед ней были повышены. Однако в 2018 году власти РФ стали компенсировать автопредприятиям затраты по ставке на ввозимые детали. Причём компенсации были только у концернов с действующими соглашениями о промышленной сборке.

В том же 2018 году срок соглашения закончился у Hyundai, а недавно он закончился у альянса Renault-Nissan-«АвтоВАЗ», Объединенной автомобильной группы и «КамАЗ"-Daimler.

Последствия прекращения субсидирования автопрома уже стали проявляться. Так, АвтоВАЗ уже увеличил стоимость на автомобили Lada. Средняя цена отечественных моделей с 1 августа 2019 года выросла на 0,9%. Повысить цены на свои машины теперь могут Hyundai и Nissan.

Напомним, в 2020 году срок действия соглашения о промсборке истечет у всех производителей компонентов. Следовательно стоит ожидать повсеместное и более резкое увеличение стоимости на автомобили.

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