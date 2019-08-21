Самара, , 14:38 — REGNUM

По итогам первых семи месяцев 2019 года в Самаре на 3,8% сократились продажи подержанных легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом аналитическое агентство «Автостат».

Всего за отчетный период на самарском вторичном рынке было реализовано 19 408 легковых машин.

Лидирует на этом рынке отечественный бренд Lada, на чью долю приходится 30% от всего объема рынка легковых автомобилей с пробегом города Самара.

Вторую строчку рейтинга самых популярных авто на вторичном рынке Самары занимает марка Chevrolet с долей 6,7%.

Третью и четвертую строчки с небольшим отставанием друг от друга занимают соответственно японский бренд Toyota (6,1%) и корейский — KIA (6%). На пятом месте — французская марка Renault с показателем 5%.

Стоит отметить, что на пять этих брендов приходится 53,8% авторынка подержанных авто Самары.

Напомним, в 43 регионах России была зафиксирована положительная динамика продаж новых машин.

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