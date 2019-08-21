Екатеринбург, , 14:21 — REGNUM

В Свердловской области в опытную эксплуатацию запущен первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер, созданный специалистами Росатома. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Росатома 21 августа, он будет использоваться на площадке ООО «НПО «Центротех» для изготовления изделий по технологии лазерного сплавления, в частности — печати стандартных образцов из никелевого сплава. В настоящее время ООО «РусАТ» уже направил в НПО «Центротех» более двадцати подобных заявок.

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Отмечается, что печать одного изделия занимает меньше времени — по сравнению с однолазерной производительность двухлазерной системы увеличена на 60%. Также принципиальным отличием совместной разработки АО «УЭХК», ООО «НПО «Центротех», АО «НПО «ЦНИИТМАШ» и еще нескольких предприятий и научных институтов госкорпорации «Росатом», от уже существующих на рынке принтеров — он полипорошковый. Уникальная система регенерации порошков позволит существенно снизить расход порошков и, как следствие, себестоимость изделий, отметили в пресс-службе Росатома.

Также по заказу ООО «РусАТ» началось сборочное производство 3D-принтеров на площадке НПО «Центротех». Первые устройства планируется разместить в Москве, в Центре аддитивных технологий госкорпорации «Росатом» до конца 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, первый отечественный промышленный 3D-принтер для металлических изделий был представлен государственной корпорацией «Росатом» на промышленной выставке «Иннопром-2016», прошедшей в Екатеринбурге.

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