Вашингтон, , 13:34 — REGNUM

Американская компания Lincoln планирует разработать для внедорожника Lincoln Aviator 2020 года новую технологию — Phone As A Key. Об этом 21 августа сообщает портал 32cars.

С помощью приложения под названием The Lincoln Way автовладелец сможет без ключа открыть свою машину. При приближении владельца на расстояние три метрах в машину можно попасть без ключа. Кроме того, опция позволит блокировать и разблокировать автомобиль, открывать дверь багажного отделения, а также управлять машиной с телефона.

Сообщается, что приложение совместимо с Android и iOS версии 9.0 и выше. Опция может работать в том числе через Bluetooth. Эта функция необходима, когда Wi-Fi или сотовая сеть недоступны.

Приятным дополнениям к опции являются функции регулировки положения кресел, боковых зеркал и рулевого колеса.

Напомним, компании Ford и Lincoln намерены через 3−4 года выпустить новые электрические кроссоверы. Электрические авто будут производится на предприятии Flat Rock в американском штате Мичиган.

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