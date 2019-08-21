Кёльн, Германия, , 13:02 — REGNUM

Известный производитель компьютерного оборудования Western Digital представил на выставке Gamescom 2019 твердотельный накопитель (SSD) для геймеров WD Black P50. Об этом 20 августа сообщил портал TechSpot.

https://twitter.com/wd_black/status/1163726113522245632

Стоит отметить, что показатель емкости этой модели может варьироваться от 500 Гб до 2 Tбайт. Устройство оборудовано интерфейсом USB 3.2 Gen 2×2, обеспечивающим пропускную способность до 20 Гбит/сек. Это первый на рынке SSD-накопитель с подобными характеристиками. Стоимость 500-гигабайтной версии составляет $180, 2-террабайтная обойдется уже в $500.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 2018 году цены на SSD-накопители снизились на 50%. В августе 2019 года стало известно, что новая консоль Xbox, известная под названием Project Scarlett может быть оборудована жестким диском SSD NVMe ёмкостью 1 Тбайт.

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