Москва, , 13:00 — REGNUM

В России владельцам электромобилей могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам. Об этом сообщает пресс-служба национальной технологической инициативы «Автонет».

«Автонет» направила в министерство промышленности и торговли России и МВД РФ законодательную инициативу, в которой предлагается сделать платные дороги бесплатными для электрокаров. По мнению авторов инициативы, эта мера окажет положительное влияние на распространение электромобилей в России.

В НТИ «Автонет» уверены, что продвигаемый закон не нанесет значительных финансовых потерь для государства, поскольку число электрокаров в РФ не более 4 тыс. единиц.

Также возникает необходимость оборудования платных трасс электрозаправочными станциями.

«Не секрет, что низкий темп развития этого вида транспорта обусловлен отсутствием необходимой инфраструктуры. Однако рынок электромобилей показывает ежегодный рост», — сообщили в НТИ «Автонет».

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 года продажи электрокаров в России выросли в 2,8 раза.

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