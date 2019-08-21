Москва, , 11:19 — REGNUM

Компания Mercedes-Benz Vans в сентябре представит в России новый микроавтобус Sprinter Tourist. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на директора по маркетингу и продажам Mercedes-Benz Vans в России Мартина Пфаннкухена.

Новинка будет представлена в рамках Международной выставки «Комтранс» — международная выставка коммерческого автотранспорта, которая пройдет в Москве с 3 по 4 сентября.

По словам Пфаннкухена, новый микроавтобус выполнен в особом дизайне и специально для него разработана специальная компоновка. Так, пассажирский отсек отделен от водительского, а анатомические сиденья повышенной комфортности можно выдвинуть в проход.

Кроме того, каждое кресло снабжено USB-розеткой и столиком с креплением для мобильных устройств. В салоне также имеется система климат-контроля, а пол грузового отсека специально был занижен, чтобы освободить больше места для багажа.

Напомним, Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения в 2019 году стал самой продаваемой моделью немецкого бренда и на российском рынке LCV.

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