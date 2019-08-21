Пекин, , 11:04 — REGNUM

Компания Samsung запустит на Tmall фирменный магазин. Об этом 20 августа сообщил портал Retail со ссылкой на пресс-службу известной китайской интернет-площадки.

Изначально в магазине будут представлены около 100 товаров, в списке будут присутствовать самые популярные устройства бренда. Таким образом, Samsung начнет самостоятельно управлять их продажами на платформе в рамках модели маркетплейса, став на ней одним из крупнейших продавцов.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что южнокорейские компании Samsung и LG решили сократить производство LCD-дисплеев. В качестве причины названо падание цен на эти устройства из-за выхода на рынок продукции китайских компаний.

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