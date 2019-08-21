Берлин, , 10:29 — REGNUM

В Берлине началось тестирование автоматизированного микроавтобуса. Об этом говорится в пресс-релизе немецкой транспортной компании BVG.

Автоматизированный микроавтобус (Берлин) Innovationorigins.com

Электрический автобус, который рассчитан на шесть мест, доставляет пассажиров бесплатно от станции метро Alt-Tegel до Seeterrassen на Tegeler See и обратно. Тестирование будет проходить до конца года.

Маршрут автобуса составляет всего 1,2 км. Он останавливается на всех четырех остановках и всегда открывает двери для входа и выхода. При этом скорость электрического микроавтобуса — 15 км/ч.

Сопровождающий, который всегда ездит вместе с пассажирами, следит, чтобы во время поездки не было проблем.

Тестирование должно показать насколько хорошо функционирует автоматическая система микроавтобуса, как сенсоры реагируют на погодные условия, а также как к новому виду транспорта относятся люди.

Напомним, ранее стало известно, что в Китае первая «интеллектуальная» скоростная автомагистраль приступила к проведению испытаний систем автоматизированного вождения.

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