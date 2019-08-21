Москва, , 10:09 — REGNUM

По итогам семи месяцев 2019 года самой популярной моделью авто иностранного бренда в России в сегменте LCV (легкий коммерческий транспорт) стал Ford Transit. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За отчетный период было продано 6119 экземпляров Ford Transit, что на 15,4% больше, чем за семь месяцев прошлого года.

Вторую строчку в рейтинге самых продаваемых на российском рынке иностранных LCV занимает немецкая модель Volkswagen Caravelle. Продажи этого авто за январь-июль 2019 года составили 1340 единиц (-13,1%).

На третьем месте — Hyundai H-1 с показателем 883 проданных машин (+23,8%).

Напомним, Ford Transit производится на елабужском заводе Ford Sollers по технологии полного цикла.

Напомним также, что лидером среди легких коммерческих автомобилей (LCV) на авторынке России по итогам июля 2019 года стала модель Горьковского автозавода «Газель Next».

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