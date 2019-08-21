Токио, , 09:51 — REGNUM

Японский малозаметный истребитель должен прийти на смену устаревшим Mitsubishi F-2. Правительство Японии намерено предусмотреть такие расходы в оборонном бюджете 2020 года, сообщает 21 августа Yomiuri Shimbun.

Разработка нового самолета может потребовать более 1,5 трлн иен ($14 млрд), при этом Япония будет сотрудничать с США и Великобританией. Власти страны стремятся задействовать собственные технологии в наибольшей степени.

В дело пойдут разработки программы Advanced Technology Demonstrator X (ATD-X). Перспективный истребитель могут вооружить крылатыми ракетами, эффективными против кораблей. Двигатели и радары на нем должны быть японскими.

Самолет должен быть готов к 2030 году. Он призван заменить 90 истребителей-бомбардировщиков F-2, находящихся на вооружении с начала 2000-х годов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии решили создать собственные ударные самолеты электронной войны, способные вывести из строя радары и системы связи возможного противника.

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