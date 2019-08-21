Москва, , 08:44 — REGNUM

Китайские дилеры компании Brilliance в России завершили продажи дорестайлингового кроссовера Brilliance V5 с атмосферным двигателем объёмом 1,6 литра. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Теперь на авторынке России доступна только обновленная модификация автомобиля V5 со 143-сильным турбированным мотором объёмом 1,5-литров. На модели установлена современная оптика, вставки из хрома и сенсорный экран мультимедиа на 6,5 дюйма.

Сейчас бренд Brilliance представлен в РФ флагманским кроссовером Brilliance V5 1,5 Т и новым Brilliance V3.

Напомним, с января по июль 2019 года на авторынке России было реализовано 119 машин Brilliance. Это на 23% больше, чем в прошлом году.

Напомним также, что дорестайлинговый Brilliance V5 и новый вариант этой модели с турбомотором изготавливались на черкесском заводе «Дервейс». Поскольку сборка на этом предприятии закончилась ещё в начале 2018 года, а другой площадки автопроизводитель не нашёл, то возможно, что и V5 с 1.5T на рынке останется недолго.

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