Тайюань , Китай, , 07:18 — REGNUM

Древний городок Пинъяо в провинции Шаньси на севере Китая войдет в эпоху связи пятого поколения 5G уже до октября текущего года, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

Планируется, что сперва 5G появится в двух демонстрационных зонах — одна на фабрике по производству дизельных двигателей, другая — в новом кампусе Народного госпиталя уезда Пинъяо, сообщил директор информационного центра при бюро культуры и туризма Пинъяо Чэнь Хунцзинь.

Фабрика по производству дизельных двигателей занимает площадь 70 тыс. кв метров и является местом проведения целого ряда ключевых мероприятий вроде Международного кинофестиваля Пинъяо и Международного фестиваля фотографий Пинъяо.

Покрытие 5G позволит обеспечивать работу приложений прямой трансляции потокового видео, а также технологий виртуальной и дополненной реальности на фабрике, а также сделать более удобной для госпиталя передачу данных.

По словам Чэня, Пинъяо постепенно расширит зоны покрытия сетями пятого поколения, а также внедрит их во все большее число сфер, включая транспорт, туризм и сельское хозяйство.

Отметим, что город Пинъяо имеет историю 2700 лет. Он знаменит хорошо сохранившимися древними архитектурными сооружениями и входит в число объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО с 1997 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Буддийские гроты Лунмынь в Китае обзавелись связью 5G