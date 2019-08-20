Пекин, , 18:06 — REGNUM

Первый китайский авианосец «Ляонин» может нести на борту 24 истребителя J-15. Второй авианосец Китая Тип 001A способен нести большее количество самолётов — 36 истребителей J-15. Об этом пишет китайское издание Global Times, являющееся структурным подразделением газеты «Жэньминь жибао», печатного органа ЦК КПК.

Хотя второй авианосец и похож на «Ляонин», он имеет оптимизированную полётную палубу, меньшую надстройку, меньшие площади выделены и для размещения оружия. Соответственно, это дает выигрыш в пространстве и позволяет разместить на 50 процентов больше самолётов палубной авиации. В дополнение к 36 истребителям J-15, Тип 001A сможет перевозить и другие типы летательных аппаратов, включая вертолёты.

По мнению китайских военных экспертов, 24 истребителей J-15 на «Ляонине» может быть недостаточно, так как для завоевания превосходства в воздухе в регионе требуется около 40 истребителей. Таким образом, боевые возможности авианосца Тип 001A будут увеличены.

Следует заметить, что США эксплуатируют гораздо более крупные авианосцы, в том числе класса Nimitz, каждый из которых может нести около 60 самолётов. Новейшие американские авианосцы класса Ford смогут нести уже по 75 самолётов.