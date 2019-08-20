Москва, , 15:52 — REGNUM

Стоимость «заряженного» хэтчбека Mercedes-AMG A 35 для российского авторынка составит 3 510 000 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте АО «Мерседес-Бенц РУС».

Mercedes-AMG A 35 Mercedes-Benz

Под капотом хэтчбека 306-сильный 2,0-литровый бензиновый турбированный движок. Он агрегатируется с 7-скоростным «роботом» и системой привода 4×4 (с муфтой подключения задней оси). До 100 км/ч «заряженный» хэтчбек разгоняется за 4,7 секунды.

Также новинка получила усиленный кузов, улучшенную подвеску с оригинальными пружинами и амортизаторами. Кроме того, у авто появилась более мощная тормозная система.

Экстерьер новинки отличается от предыдущих моделей другими бамперами, колёсными дисками и спойлером на крышке багажника. В салоне машины появились новое рулевое колесо и спортивные сиденья. Первые экземпляры новинки появятся осенью 2019 года.

Напомним, самой покупаемой моделью Mercedes-Benz в России в 2019 году стал Sprinter третьего поколения.

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