Москва, , 15:34 — REGNUM

Российский пилотируемый корабль «Союз МС-15» успешно завершил испытания в безэховой камере, показав готовность к сближению с Международной космической станцией. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Испытания радиосистем корабля проводились в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 на космодроме «Байконур». В первую очередь специалисты РКК «Энергия» имени С. П. Королёва и профильных предприятий проверили систему «Курс-НА», которая обеспечивает сближение и стыковку корабля с Международной космической станцией.

Безэховая камера создана на космодроме Байконур в период работы над многоразовой транспортной космической системой «Энергия» — «Буран». Она имитирует открытое пространство и радиообстановку в условиях сближения корабля со станцией. Камера предназначена для проверки точностных характеристик системы «Курс-НА».

Добавим, пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» запланирован с площадки № 1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур 25 сентября 2019 года.

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