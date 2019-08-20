Вашингтон, , 15:24 — REGNUM

Американская компания Ford подала заявку на патент Mondeo Evos в Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Об этом 20 августа сообщает портал 32cars.ru.

Mondeo Evos 32cars

Автопроизводитель обозначает наименованием Mondeo наземные транспортные средства и электромобили. Кстати, для автомобилей компании Ford на европейском рынке это название уже было использовано.

Не является новой и приставка Evos. В 2011 году американский автопроизводитель разработал концепцию с таким названием. В ней сочетался экстерьер Mondeo и Mustang текущего поколения — двухдверное авто с агрессивным дизайном.

Напомним, представители Ford уже сообщали, что текущее поколение Mondeo останется в продаже по крайней мере до конца 2021 года.

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