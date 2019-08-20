Москва, , 15:15 — REGNUM

Министерство обороны России опубликовало видео первого полета беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У».

»Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, масса беспилотника составляет около шести тонн, особенностями комплекса являются применение спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным.

Напомним, 16 августа Министерство обороны России опубликовало расширенное видео о первых испытаниях боевого беспилотного авиационного комплекса «Охотник». Вес аппарата сопоставим с весом истребителя и достигает 25 тонн. Длина боевой машины — 14 метров, размах крыльев — 19 метров. БПЛА реализован по схеме «летающее крыло».

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