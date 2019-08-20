Ульяновск, , 14:29 — REGNUM

У внедорожников Ульяновского автомобильного завода могут появиться современные выкидные ключи. Об этом 20 августа сообщает RG.

Изображение ключей размещено в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Пока известно, что ключи будут предлагаться в качестве опций только к коммерческим моделям — «Пикап» и «Профи». Также в базе института имеется изображение выкидного ключа без обозначения. Вероятно, этот ключ будет использоваться для модели «Патриот».

Поскольку такие ключи обычно снабжены микрочипом иммобилайзера и предполагают наличие центрального замка, то, скорее всего, их получат не все версии внедорожника, а только топовые комплектации.

Напомним, УАЗ совместно с Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом «НАМИ» разрабатывают платформу «Патриот-2020». В проект будет инвестировано около 7 млрд рублей.

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