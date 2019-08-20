Хельсинки, , 13:52 — REGNUM

В сентябре 2019 года финская компания Nokia может представить обновлённую версию своей классической «раскладушки» Nokia 2720 с поддержкой 4G LTE. Об этом 19 августа сообщил портал Gizmochina.

Ожидается, что производитель представит новую модель на предстоящей выставке IFA 2019, которая пройдет в Берлине с 6 по 11 сентября 2019 года. По имеющейся информации, модель Nokia TA-1170 уже прошла сертификацию в Таиланде, благодаря чему и стало известно, что это не смартфон, а кнопочный раскладной телефон.

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Напомним, в сентябре 2019 года исполняется 10 лет с момента выхода в продажу Nokia 2720. Компания HMD Global уже подтвердила, что она будет участвовать в IFA 2019.

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