Токио, , 13:17 — REGNUM

Японская автокомпания Toyota представила новый 10-местный минивэн последнего поколения класса «люкс». Об этом сообщается на сайте motor.ru.

Toyota Majesty Motor

Люксовая версия минивэна получила название Majesty. Новое авто имеет богатое оснащение и дорогую отделку. В модельном ряду новинка разместится между обычным Hiace и премиальным минивэном Alphard.

Стоит отметить, что Majesty на метр длиннее Alphard. Дизайн модели отличается хромированной решёткой радиатора, новым бампером и светодиодной оптикой. Уже в базовом варианте авто входят девять подушек безопасности, климат‑ и круиз-контроль, два сиденья с электрической регулировкой положения, подстаканниками и подставкой для ног.

Majesty приводит в движение 2,8-литровый турбированный дизельный мотор 1GD-FTV, развивающий мощность в 163 «лошадей» (420 Нм). Двигатель агрегатируется с 6-скоростной автоматической коробкой передач. Привод у минивэна только задний.

Сообщается, что российское представительство японской автокомпании начнет прием заявок на «люксовый» Hiace в сентябре 2019 года.

Напомним, в начале июля 2019 года в России стартовали продажи микроавтобусов Toyota Hiace нового поколения. Фургон построен на модернизированной платформе, которая повышает безопасность и надежность машины. За счёт увеличения внутреннего пространства салона в машину могут поместиться до 13 пассажиров.

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