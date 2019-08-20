Москва, , 12:56 — REGNUM

По итогам семи месяцев 2019 года наибольшей популярностью автомобили марки Lamborghini пользовались в Москве. Об этом 20 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За отчётный период в российской столице была реализована 41 модель итальянского бренда. Это почти половина (47%) от общего объема, проданных в России Lamborghini.

На втором месте в региональном рейтинге стоит Санкт-Петербург. Здесь приобретено 14 таких автомобилей. Тройку лидеров замыкает Московская область, где было куплено 6 Lamborghini.

Четвёртое место заняла Новосибирская область — 3 авто. Пятое место разделили между собой Томская, Свердловская, Челябинская области и Краснодарский край (по 2 ед.). По одному авто было куплено в ещё 16 регионах РФ.

Напомним, физик из Австралии Стерлинг Бэкус вместе со своим сыном напечатали на 3D-принтере суперкар Lamborghini Aventador. Для выполнения этой работы им понадобилось около 18 месяцев и 20 тыс. долларов (1,275 млн рублей).

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