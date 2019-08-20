Ставрополь, , 12:40 — REGNUM

Перспективная российская ракета-носитель сверхтяжёлого класса будет значительно дешевле американской. Об этом на встрече с участниками форума «Машук» заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Он отметил, что госкорпорация не намерена «ограничиваться каким-то разовым полётом».

«Нам важно создать технологию, которая позволит намного дешевле, чем у американцев, эксплуатировать дальний космос», — приводит ТАСС слова главы Роскосмоса.

Рогозин уточнил, что, согласно предварительным подсчётам, российская сверхтяжёлая ракета будет примерно в четыре раза дешевле американской.

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Как сообщало ИА REGNUM, разработкой проекта по созданию ракеты-носителя сверхтяжёлого класса, которая получила название «Енисей», занимаются ракетно-космическая корпорация «Энергия», ракетно-космический центр «Прогресс» и Центр имени М. В. Хруничева. В начале 2019 года был утверждён детальный план-график, который предусматривает создание ракеты к 2028 году. Она будет предназначена для экспедиций и пилотируемых полётов к Луне и более далёким планетам.

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