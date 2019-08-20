Сеул, , 12:33 — REGNUM

Более 1 млн жителей Южной Кореи оформили предзаказ нового смартфона Samsung Galaxy Note 10. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, операторы сотовой связи начали принимать предзаказ на новый флагман 9 августа. Официальный старт продаж начнется 23 августа.

Известно, что общее число предварительных заказов Galaxy Note 10 достигло 1,3 млн единиц, что в два раза больше, чем на смартфон Galaxy Note 9, вышедший в 2018 году.

Как отметили представители компании, стоимость смартфонов Galaxy Note 10 с диагональю 6,3 дюймов и Galaxy Note 10+ с диагональю 6,8 дюймов составит 1,2 млн вон (~$992) и 1,5 млн вон (~$1240) соответственно.