Нижний Новгород, , 11:21 — REGNUM

Среди легких коммерческих автомобилей (LCV) на авторынке России лидирует модель Горьковского автозавода «Газель Next». Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В общей сложности на российском авторынке в июле было реализовано 5139 легких коммерческих автомобилей ГАЗ, что на 1% больше, чем в июле 2018 года.

За январь — июль 2019 года в России было продано 31 099 таких автомобилей, что на 3% ниже продаж аналогичного периода прошлого года.

«Газель Next» является лидером продаж Горьковского автозавода.

По словам генерального директора АвтоСпецЦентр на Котляковке Романа Гидаятова, популярность «ГАЗелей» связана с их низкой стоимостью. Так, по сравнению с аналогами иностранного производства модели Горьковского автозавода стоят на 20−30% меньше. Кроме того, запчасти для отечественных «ГАЗелей» в 3−5 раз дешевле. Плюс бюджетное ТО и меньшая стоимость страховки.

Стоит также отметить, что «ГАЗели» более приспособлены к российской действительности.

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), российский рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) занял шестое место в Европе по итогам первых шести месяцев 2019 года.

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