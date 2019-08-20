Пекин, , 10:57 — REGNUM

Большим количеством спутников, чем у американской GPS, располагает китайская навигационная система BeiDou — 35 против 31. Об этом сообщает Nikkei.

Американская система глобального позиционирования (Global Positioning System, GPS), ведущая свою историю с 1978 года, уступила лидерство китайскому конкуренту — BeiDou, чей первый спутник был запущен в 2000 году. По состоянию на конец июня в 130 странах мира за день в небе появлялись больше китайских спутников, чем спутников GPS.

Отмечается, что за один 2018 год были запущены 18 китайских спутников. При этом в Евросоюза есть 22 спутника позиционирования, а у России — 24.

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