Лондон, , 10:41 — REGNUM

Английский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin выпустил тизер своего первого кроссовера DBX. Видео размещено на канале компании в YouTube.

Сообщается, что представлен первый кроссовер британской компании будет в декабре 2019 года, а продажи запланированы середине 2020 года.

Видео сделано в стиле фильмов о Джеймсе Бонде. На нем только плавно перетекающие друг в друга загадочные тени и силуэты, крупным планом выхватываются отдельные очертания нового кроссовера и все это в сопровождении завораживающего саундтрека.

В подписи к ролику сказано, что первый внедорожник Aston Martin оснащен культовой решеткой DB. Снаружи автомобиль мало отличим от концепта, который был представлен в 2015 году на женевском автосалоне. Вот только в отличие от прототипа, серийная модель будет иметь пять дверей, а не три.

Напомним, на днях в Монтерее на аукционе Sotheby's был продан Aston Martin DB5 за 6,385 млн долларов. Этот автомобиль был специально создан для фильма о Джеймсе Бонде в 1964 года.

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