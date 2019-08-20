Нью-Дели, , 10:09 — REGNUM

Автоматическая лунная станция «Чандраян-2» успешно вышла на орбиту Луны. Об этом сообщает 20 августа Индийская организация космических исследований (ISRO) в Twitter.

Луна

Отмечается, что манёвр по выводу станции на лунную орбиту занял 1738 секунд. Следующим этапом миссии «Чандраян-2» будет управляемая посадка на лунную поверхность посадочного модуля «Викрам», которая запланирована на 7 сентября.

https://twitter.com/isro/status/1163675516898910208

Сначала орбита лунной станции будет понижена до 100 км, затем, 2 сентября, отделится посадочный аппарат. Цель миссии «Чандраян-2» — исследование Луны с помощью сейсмометра и лунохода.

Как сообщало ИА REGNUM, станция «Чандраян-2» была запущена к Луне 22 июля. Местом посадки выбран район у южного полюса спутника Земли, который пока плохо изучен.

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