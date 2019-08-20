Пекин, , 09:06 — REGNUM

Китай осуществил успешный запуск нового телекоммуникационного спутника ChinaSat-18 (ZX-18). Как сообщает издание Хinhua, старт модифицированной ракеты-носителя «Чанчжэн-3В/G2» состоялся накануне, 19 августа, в 20:03 по местному времени с космодрома Сичан провинции Сычуань.

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Отмечается, что космический аппарат нормально отделился от ракеты, переход на орбиту прошёл успешно, однако сбои возникли в работе самого спутника.

«В настоящее время возникшие проблемы устраняются», — говорится в сообщении издания.

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ChinaSat-18 разработан Китайской академией космических технологий (CAST) для компании China Satcom («Спутниковые коммуникации Китая»).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года Китай успешно запустил на орбиту два спутника «Тяньхуэй II-01» для научных экспериментов.

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