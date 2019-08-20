Вашингтон, , 08:23 — REGNUM

Японская компания Honda Motor представила хэтчбек Civic 2020-го модельного года для рынка Соединённых Штатов. Об этом сообщает портал Motor.ru.

Honda Civic 2020 Motor1

Стоит отметить, что хэтчбек получил только локальные изменения. Так, несколько изменился вид противотуманных фар, бамперов. Также был затонирован корпус фар и фонарей.

Внутри автомобиль обновился, а базовый двигатель теперь идет в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

По сообщению автопроизводителей, обновленное авто стало более комфортным в плане виброакустических свойств.

Обновленный Civic получил больше вариантов отделки интерьера. В начальную комплектацию теперь входят: медиасистема с 7-дюймовым экраном, запуск двигателя с кнопки, функция бесключевого доступа и аудиосистема с восемью динамиками. В топовой комплектации автомобиль оснащен мультиконтурными передними сиденьями с восьмипозиционной электрорегулировкой.

Напомним, в Россию седаны и хэтчбеки Honda официально не поступают с 2015 года. Японская марка представлена на российском авторынке только кроссоверами.

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