Москва, , 08:01 — REGNUM

В России по-прежнему пользуются немалым спросом кнопочные телефоны. В первой половине 2019 года они составили около 23% от объема продаж всех мобильных телефонов. Об этом 20 августа сообщили «Известия».

Соответствующее исследование провели компании «М. Видео — Эльдорадо» и «Связной». Отмечается, что за обозначенный период в России было продано 4 млн таких устройств. Стоит отметить, что их продажи всё же падают, по имеющейся информации, за год объем уменьшился на 9%.

Издание также пишет, что в первой половине 2019 года в нашей стране было продано около 13 млн смартфонов, общее количество всех проданных в первой половине 2019 года сотовых телефонов составило 17,3 млн (на сумму 220,8 млн рублей).

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что согласно опросу, проведенному порталом Hi-Tech Mail.ru. каждый пятый житель России (20%) не менял смартфон на протяжении последних пяти лет. Два смартфона за этот же период приобрели 37% опрошенных.

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