Москва, , 08:02 — REGNUM

Объем поставок автомобилей немецкой компании Volkswagen в Россию по итогам июля 2019 года вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте Volkswagen Group.

Всего во второй летний месяц на российский рынок было поставлено 18 800 автомобилей немецкого бренда.

Стоит отметить, что мировые поставки Volkswagen в целом упали в июле на 2,4% по сравнению с июлем 2018 года до 886 100 автомобилей. В Европе поставки упали на 3,6% до 393 600 автомобилей.

Как отмечается в сообщении немецкой компании, такое развитие событий ожидалось, поскольку поставки в июле 2018 года были особенно высокими в результате перехода на WLTP (всемирно согласованная процедура испытаний легковых автомобилей, которая инициирует единую в мировом масштабе методику испытаний для определения расхода топлива и выбросов выхлопных газов).

«Volkswagen Group уверенно начала свою деятельность во второй половине 2019 года и вновь немного увеличила свою долю на мировом рынке, который в целом сокращается», — заявил руководитель отдела продаж немецкой компании Кристиан Дальхайм.

Напомним, за первое полугодие 2019 года в России был продан 49 771 автомобиль Volkswagen, что на 3,3% больше, чем за первое полугодие 2018 года.

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