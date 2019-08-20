Москва, , 07:28 — REGNUM

Топ-10 самых популярных новых легковых автомобилей на авторынке Москвы составило аналитическое агентство «Автостат».

Volkswagen Polo (cc) Milhouse35

Лидирует в этом рейтинге модель немецкого автопрома — Volkswagen Polo. С января по июль 2019 года на столичном авторынке было реализовано 7533 таких авто, что на 43% больше по сравнению с показателем продаж 2018 года.

На втором месте оказалась южнокорейская модель KIA Rio. За первые семь месяцев 2019 года продажи этого авто упали на 36%, до 5295 экземпляров.

Третью строчку занимает кроссовер Hyundai Creta. Его продажи за отчетный период составили 4565 штук. Динамика продаж этой южнокорейской модели осталась на уровне прошлого года.

Также в список самых популярных у жителей Москвы автомобилей вошли: Hyundai Solaris (4000 ед.; — 24%), Skoda Octavia (3846 ед.; +1%), Toyota Camry (3529 ед.; +16%), Skoda Rapid (3412 ед.; +10%), Volkswagen Tiguan (3378 ед.; — 3%), Nissan Qashqai (3121 ед.; +43%) и KIA Optima (3008 ед.; +39%).

Напомним, в июле 2019 года продажи новых автомобилей в Москве выросли на 10% и составили 19,5 тыс. штук.

Читайте также: С начала 2019 года жители России приобрели 3,86 млн легковых авто — СМИ