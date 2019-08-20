Пекин, , 03:55 — REGNUM

Пекин планирует обзавестись 20 тыс. электротакси до конца 2020 года в рамках кампании по борьбе с загрязнением воздуха, сообщили в Пекинской ассоциации такси, передает агентство Сниьхуа.

Как сообщил президент Пекинской ассоциации такси Ван Цзяньхуа, 8000 электротакси уже поставлено крупнейшим производителем автомобилей на новых источниках энергии Beijing Electric Vehicle Co. (BJEV), местным компаниям извоза по данным.

Новые такси имеют радиус поездки на одном заряде до 300 км, и при этом и имеют возможность замены батарей на полностью заряженные в течение всего трех минут на специальных станциях, сообщили в BJEV.

Компания уже построила 100 таких станций по всему Пекину и планирует построить еще 190 в течение 2020 года, сообщили генеральный директор компании Beijing Automotive Group Co. Чжа Сиюн. Сама же компания является материнской для BJEV.

Пекин наращивает процесс замены 70 тыс. традиционных такси на электрические после того, как муниципальное правительство объявило план защиты воздуха от загрязнения в 2018 году. В рамках этого плана весь общественный транспорт должен быть заменен на электрический.

Количество автомобилей на новых источниках энергии, если верить прогнозам заместителя генерального секретаря Китайской ассоциации автопроизводителей Сюй Яньхуа, достигнет 5 млн единиц уже к 2020 году.

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