Хух-Хото, Китай, , 03:30 — REGNUM

Проект распознавания отпечатка голоса при помощи облачных вычислений был запущен в городе Уланчаб во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Проект предоставит надежные решения для проверки подлинности регистрации интернет-пользователей в системе посредством технологий распознавания отпечатков голоса. Сервисы проекта станут доступными также в соседнем Нинся-Хуэйском автономном районе и провинциях Ганьсу, Цинхай и Шаньси в течение следующих двух-трех лет.

«В развитии индустрии больших данных, защита личной информации в базисе является высшим приоритетом», — заявил главный инженер Государственного центра информации Ли Синьйоу, добавив, что технологии распознавания отпечатков голоса играют важнейшую и все более заметную роль в развитии систем удаленной верификации.

Как сообщало ИА REGNUM, открытый в столице китайской провинции Гуйчжоу городе Гуйяне центр больших данных, привлек уже более 200 тыс. посетителей.

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