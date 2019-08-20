Хух-Хото, Китай, 20 августа 2019, 03:30 — REGNUM
Проект распознавания отпечатка голоса при помощи облачных вычислений был запущен в городе Уланчаб во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Проект предоставит надежные решения для проверки подлинности регистрации интернет-пользователей в системе посредством технологий распознавания отпечатков голоса. Сервисы проекта станут доступными также в соседнем Нинся-Хуэйском автономном районе и провинциях Ганьсу, Цинхай и Шаньси в течение следующих двух-трех лет.
Как сообщало ИА REGNUM, открытый в столице китайской провинции Гуйчжоу городе Гуйяне центр больших данных, привлек уже более 200 тыс. посетителей.
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