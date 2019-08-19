Берлин, , 15:30 — REGNUM

Немецкая автокомпания Mercedes-Benz представила новые подзаряжаемые гибридные модификации Mercedes-Benz для моделей A-Class в кузове хэтчбека и седана, а также компактвэна B-Class. Об этом 14 августа сообщается на сайте Tarantas.news.

Сообщается, что все новинки оснащены одинаковым агрегатом — EQ Power. Он состоит 160-сильного бензинового мотора объёмом 1,3 л, который работает с 8-скоростным роботом 8F-DCT с двумя сцеплениями, а также из синхронного электрического двигателя мощностью 102 л. с. При этом общая мощность гибрида — 218 «лошадей». Привод у электрокара только передний.

До 100 км/ч хэтчбек Mercedes-Benz A 250 e разгоняется за 6,6 секунды, а седан и компактвэн за 6,7 и 6,8 секунд соответственно. Максимальная скорость четырёхдверки равна 240 км/ч, в то время как у пятидверного авто предельная скорость ограничена 235 км/ч.

Запас хода на электротяге новинки составляет от 56 до 69 км.

Напомним, самым популярным автомобилем бренда Mercedes-Benz в 2019 году на российском рынке стал Sprinter третьего поколения.

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