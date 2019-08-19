Рим, , 15:10 — REGNUM

В течение суток автокомпания Porsche испытывала на итальянской трассе Нардо прототип своего первого электромобиля Taycan. Сообщает пресс-служба немецкой компании.

В итоге за 24 часа Taycan преодолел 3425 км. Скорость электрического автомобиля варьировалась от 195 до 215 км/час. Сообщается, что машиной посменно управляли шесть водителей по очереди. Для смены пилотов и подзарядки батарей, во время испытаний делались небольшие технические остановки.

В автокомпании намерены до начала серийного выпуска нового авто обкатать его по всему миру. Всего экспериментальный образец должен «накатать» 6 млн километров.

Премьера нового электрокара состоится 4 сентября 2019 года.

Напомним, компания Porsche начала выпуск серии спортивных машин, посвященных гоночным авто второй половины XX века. Одним из таких автомобилей стал 911 Speedster с пакетом Heritage Design. Данная машина является данью памяти спорткару 50-х годов.

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