Лондон, , 14:48 — REGNUM

На гоночной трассе Санта-Под в Великобритании сарай на колесах обогнал Opel Astra третьего поколения и побил мировой рекорд книги Гиннеса. Видео гонки размещено на канале YouTube VeeDubRacing.

Звание самого быстрого сарая в мире чудо-машина получила во время Ultimate Street Car Event на гоночной трассе Санта-Под. Сарай проехал четверть мили за 15,49 секунды, разогнавшись до 138 км/ч, в то время как немецкий хэтчбек Opel Astra проехал этот участок за 16,03 секунды набрав 136 км/ч.

Сарай на колесах был построен на базе немецкого Volkswagen Passat 1999 года выпуска и оснащен 4,2-литровым V8 мотором от Audi RS4.

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