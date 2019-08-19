Нюрбург, Германия, 19 августа 2019, 14:32 — REGNUM

Немецкая автокомпания Audi вывела на испытания новый внедорожник RS Q8. Об этом сообщается на сайте 32cars.

Audi RS Q8
Audi RS Q8
Carscoops

Авто было заснято на финальных тестах на трассе Нюрбургринг. В сеть попало видео, из которого, как сообщает портал, следует, что RS Q8 имеет не дизельный мотор, а 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом. Причем мотор идет с системой «мягкого гибрида», которая более эффективна.

Предполагается, что мощность внедорожника составит 600 л. с. С 0 до 100 км/ч RS Q8 разгоняется за 4,8 секунды. Хотя это еще не предел, поскольку некоторые эксперты не исключают, что этот показатель может составить четыре секунды. Это поистине станет прорывом, поскольку внедорожник имеет внушительные размеры и вес.

Вероятно, что в будущем Audi снабдит RS Q8 гибридной установкой.

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