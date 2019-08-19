Нью-Дели, , 14:13 — REGNUM

У автодилеров Kia в Индии появилась дизельная версия кроссовера Seltos GT Line. Об этом 19 августа сообщается на сайте Tarantas.news.

Теперь для автолюбителей доступен 115-сильный кроссовер с 1,5-литровым двигателем. Кроме того, в линейке агрегатов у Kia Seltos 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 л. с. и турбированный бензиновый движок объёмом 1,4-литров, выдающий 140 «лошадей».

Сообщается, что вся линейка кроссоверов оснащается шестью воздушными подушками безопасности, датчиками дождя, 8-дюймовым дисплеем медиа-системы, а также камерой кругового обзора и помощником удержания машины на горке.

Экстерьер моделей будет выделяться 17-дюймовыми спортивными колёсными дисками, красными тормозными суппортами и накладками на кузов такого же цвета.

Напомним, компания Kia сообщила о начале продаж в Китае новой экономичной версии седана Cerato/K3. Двигатель автомобиля обеспечивает средний расход в один литр топлива на 100 км пути.

Читайте также: Южнокорейская компания Kia ввела в эксплуатацию свой первый завод в Индии