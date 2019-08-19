Массачусетс, США, , 13:25 — REGNUM

Эксперты Массачусетского технологического института (MIT) придумали как уменьшить буферизацию видеопотока при условии высокой загруженности WiFi. Об этом 19 августа сообщил портал Engadget.

Ученые назвали свой новый программный продукт Minerva, инструмент анализирует видео перед воспроизведением на предмет того, насколько на общем качестве картинки скажется понижение пропускной способности. Эксперты отмечают, что, видео с быстро движущимися элементами, например такие, как трансляции спортивных соревнований, страдают от этого гораздо больше, чем те же мультфильмы.

Minerva может анализировать несколько видео в автономном режиме и предоставлять для каждого их них свою пропускную способность. Издание отмечает, что, таким образом, членам семьи больше не нужно будет ссориться по поводу того, кто из них будет смотреть видео по Wi-Fi в HD-формате.

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В июне 2019 года ИА REGNUM сообщило, что ученые MIT научили роботов предугадывать действия человека. Эксперты отметили, что эта разработка позволит оптимизировать работу роботов, работающих на производстве бок о бок с людьми.

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