Москва, , 13:17 — REGNUM

За первые семь месяцев 2019 года жители России купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Стоит отметить, что этот показатель продаж только на 0,6% меньше прошлогоднего результата аналогичного периода. Кроме того, сообщается, что рынок подержанных автомобилей в России на данный момент в 3,5 раза больше, чем рынок новых машин.

Самые высокие показатели продаж среди новых и подержанных авто у отечественного бренда Lada, на чью долю приходится 24,4% автомобильного рынка России.

На втором месте японская марка Toyota (10,1%). На третьем и четвертом южнокорейские бренды KIA (6,7%) и Hyundai (6,4%).

Далее следуют: Nissan (5,3%), Renault (4,9%), Volkswagen (4,6%), Chevrolet (3,7%), Ford (3,5%) и Mitsubishi (2,9%).

Напомним, в июле 2019 года самым продаваемым подержанным легковым автомобилем на российском авторынке стала модель американской компании Ford Focus.

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