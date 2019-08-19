Монтерей, США, , 12:31 — REGNUM

В Монтерее на аукционе Sotheby's был продан один из четырех Aston Martin DB5, который был создан для фильма о Джеймсе Бонде в 1964 года, за 6,385 млн долларов. Об этом сообщается на сайте 32cars.

Aston Martin DB5 32cars

Первоначальная стоимость DB5 составляла от 4 до 6 миллионов долларов. На аукционе цена выросла до рекордных 6,385 млн долларов. Стоит отметить, что предыдущая модель такого же авто была продана девять лет назад за 4,2 миллиона долларов.

Бывшая машина Бонда укомплектована выдвижным пуленепробиваемым экраном для защиты заднего стекла, сиденьем выталкивателя, радаром в приборной панели, масляным скользящим распылителем, скрытыми пулеметами за передними поворотниками и дымовой завесой. Сообщается, что все эти устройства находятся в рабочем состоянии. Однако пулеметы, конечно, не содержат настоящих пуль и только имитируют звук выстрела.

Автомобиль был отреставрирован перед продажей в Roos Engineering в Швейцарии.

Напомним, на проходящем в городе Монтерей аукционе Sotheby's был также продан за рекордные 19,8 млн долларов автомобиль McLaren F1.

Читайте также: Aston Martin приступит к производству кроссоверов DBX в декабре — СМИ