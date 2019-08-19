Москва, , 12:10 — REGNUM

Дилеры китайского автопроизводителя Brilliance в России начали продажи нового компактного кроссовера Brilliance V3. Об этом сообщает пресс-служба китайского бренда.

Brilliance V3 Promo-v3.brilliance-motor

Сообщается, что эта модель Brilliance V3 специально создана для реализации на внешних рынках. Стоимость авто составляет от 839 тысяч до 939 тыс. рублей.

В России будут доступны четыре комплектации кроссовера. Причём две из них будут с механической пятиступенчатой коробкой передач, а две другие — с 5-диапазонным «автоматом».

Brilliance V3 укомплектован 1,5-литровым мотором, мощность которого составляет 107 л.с. В городском цикле расход топлива авто составит всего 5,9 л на 100 км.

В начальной версии MT Comfort цена авто будет 839 тыс. рублей. Туда войдут: ABS, EBD, ESC, системы помощи при старте на подъеме, при торможении, предотвращения опрокидывания, контроля угловой скорости и тяги, контроля давления в шинах, центральный замок, фары с регулировкой по высоте, кондиционер, электрические боковые зеркала с подогревом, интеллектуальное отключение освещения салона, обшивка сидений экокожей, легкосплавные алюминиевые диски R17.

В комплектации АT Deluxe, цена которой составит 939 тыс. рублей, будут доступны 5-ступенчатая автоматическая трансмиссия, система помощи при парковке, камера заднего вида, мультифункциональное рулевое колесо, 6 динамиков, круиз-контроль, мультимедийная система с 7-дюймовым цветным экраном (тачскрин) и интеллектуальная интернет-система для мобильных телефонов.

Габариты Brilliance V3 составляют: 4200×1790×1600 мм.

Напомним, на российском рынке также продается кроссовер Brilliance V5.

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